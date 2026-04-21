El director técnico de los Rayos del Necaxa, Martín Varini, habló en entrevista con Claro Sports previo al compromiso ante el Club Deportivo Guadalajara, correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026, donde dejó claro el respeto que existe hacia el actual líder del campeonato, aunque también reafirmó la ambición de su equipo por competir y buscar la victoria.

“Sin duda es un gran rival, sin duda, pero nosotros vemos cada partido como una posibilidad de llevarnos los tres puntos; creo que el equipo lo ha demostrado”, mencionó el estratega uruguayo.

Martín Varini subrayó que Chivas cuenta con jugadores de gran calidad y una base sólida que se ha mantenido desde procesos anteriores, lo que les ha permitido consolidar un funcionamiento efectivo.

“Obviamente, es un equipo que tiene grandísimos jugadores, que tiene muchos jugadores que vienen del proceso anterior junto con el entrenador, entonces, obviamente, eso les da una ventaja y tienen un semestre muy bueno, pero nosotros creemos mucho en lo que estamos haciendo y vamos a buscar desde el primer minuto mantener ese nivel competitivo y ganar“, sentenció el charrúa.

¿Cuándo fue la última vez que Chivas venció al Necaxa en el Estadio Victoria?

Se viene un partido complicado para el Club Deportivo Guadalajara, pues en los últimos años se le ha complicado jugar en el Estadio Victoria, ya que la última vez que venció a los Rayos del Necaxa en Aguascalientes fue en la Fecha 10 del Torneo Apertura 2022 cuando se impusieron 0-4.