Chivas es uno de los clubes más grandes e importantes de México, por lo que muchos jóvenes todavía tienen el sueño de defender la camiseta rojiblanca; sin embargo, hay historias de exjugadores que brillaron en clubes como Atlas o América, pero que sus hijos prefieren jugar en el Rebaño.

Así le sucedió a Armando Navarrete, quien se desempeñara como portero que debutó con los Zorros y posteriormente fue futbolista de las Águilas; sin embargo, su hijo decidió rechazar las propuestas que recibió de estos equipos para probar fortuna con el Guadalajara, con quien ya lleva años de proceso formativo.

“Me acuerdo que desde chiquito le llega Pachuca, América y Atlas para decirme: ‘lo queremos para acá’ y sin saber que era mi hijo. ‘¿Honestamente qué quieres?’ -‘Papá, me gusta Chivas. Quiero ir a los torneos que hacen’.

“Era importante el expresar qué es lo que quería él. Es su carrera, yo estoy para apoyarlo. La verdad que en Chivas, cuando me tocó ver su metodología de trabajo y trabajan bien. Hacen mucho énfasis en la formación, en las fuerzas básicas. No fue algo que me molestó, sino lo contrario”, reconoció en el podcast de Chema Garrido.

¿Quién es Cristo Navarrete?

El hijo de Armando Navarrete, exjugador del América, se desempeña como portero y actualmente está realizando su proceso formativo con el Guadalajara en la categoría Sub 19, en donde ha ido adelantando algunos de sus procesos.

¿Quién es Armando Navarrete, padre de Cristo, portero de Chivas?

El guardameta debutó con el Atlas en el Invierno del 2001 en un partido entre los Zorros y el Puebla en lugar de Erubey Cabuto. Posteriormente, para el Clausura 2006 firmó con el América, con quien pasó varios años de carrera. Es recordado por un error que cometió para regalarle un gol a Chivas en el Clásico del Apertura 2011, equivocación que marcó su carrera.