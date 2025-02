Óscar García Junyent es considerado actualmente como el villano por parte de los aficionados de Chivas por el pobre rendimiento que está mostrando el Rebaño en este Clausura 2025; sin embargo, una leyenda del América analizó la gestión del español y dejó en claro cuál es el problema que se vive en el redil.

Mario Carrillo, quien comandara a las Águilas en el campeonato del Clausura 2005, hizo un análisis del trabajo del entrenador español en el Guadalajara, en donde está convencido de que no tiene idea de las cualidades de cada uno de sus futbolistas.

“Un entrenador que no conoce al plantel. Si no conoces el plantel no sabes dónde va, no sabes cómo jugar. El primer mes tienes que conocer el plantel y no lo conoce. ¿El medio? Tampoco lo conoce.

“Al margen del medio, tu plantel. Si no conoces tu plantel no puedes hacer absolutamente nada y eso ha sido el Guadalajara”, explicó el ahora analista de la cadena ESPN.

Durante su todavía breve gestión de Óscar García en el Guadalajara, el entrenador ha sido blanco de críticas por colocar a varios futbolistas en posiciones totalmente atípicas como Daniel Ochoa que fue lateral derecho, Fernando Beltrán pegado a la banda izquierda, Alan Mozo como volante o Hugo Camberos en la lateral derecha.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Xolos?

El próximo partido del Guadalajara se llevará a cabo el próximo domingo 9 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.