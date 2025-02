Chivas está en crisis y es innegable tras el rendimiento del equipo durante el partido de media semana contra el Cibao en la Concachampions 2025, por lo que las críticas se están volcando contra la escuadra rojiblanca, en donde la máxima leyenda mexicana, Hugo Sánchez, admitió sentir vergüenza por cómo se está representando a México a nivel internacional.

El Pentapichichi lamentó el nivel que mostró el Guadalajara en República Dominicana, asegurando que aunque quisieran jugar con puros juveniles, deberían mostrar un mejor rendimiento en el que no deberían rozar el ridículo.

“Notamos que la diferencia de los clubes grandes mexicanos, jugando contra equipos, sin menospreciar al Cibao, era una diferencia importante. La imagen que mostró Chivas en este partido, jueguen juveniles, titulares o la mezcla, es suficiente para poder tener una actuación y no rozar el ridículo. Faltaba un minuto para terminar el partido e iban perdiendo, con una imagen que no parecía un equipo mexicano.

“Ese tipo de actuaciones de un equipo mexicano grande que es Chivas, no podemos pasar vergüenzas y yo, como mexicano, siento que estamos haciendo el ridículo jugando contra equipos que no tienen el potencial deportivo ni de infraestructura”, declaró el histórico goleador mexicano en ESPN.

El comentario con el que Hugo Sánchez destruyó a Óscar García Junyent

“En España se utiliza una frase muy especial de que el equipo está como un pollo sin cabeza. No hay un orden táctico ni estratégico, no hay un estilo de juego y eso se nota porque no tienen una armonía defensiva ni tampoco hay tantas llegadas en ataque.

“Falta trabajo táctico, estratégico y si hay liderazgo, pues no se ha notado todavía de Óscar García”, concluyó Hugol.