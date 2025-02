Chivas está viviendo un momento sumamente complicado en el arranque del Clausura 2025, en donde los rojiblancos solamente han sumado cinco puntos de 15 posibles, por lo que la paciencia de muchos aficionados con la directiva encabezada por Amaury Vergara se está agotando.

Tal y como es una constante semestre tras semestre, los seguidores del Guadalajara solamente tienen una exigencia para el empresario y es que contrate refuerzos, en donde el empresario ha quedado a deber debido a su negativa a invertir dinero para la contratación de nuevos futbolistas.

Es por eso que el comunicador de ESPN, Héctor Huerta, levantó la voz y lamentó que pese al ingreso económico por la venta de Jesús Orozco Chiquete, la directiva rojiblanca no hiciera ni el esfuerzo por comprar un defensor como Alan Montes, por lo que sugirió que mejor se venda el club porque ya no compiten para ser campeones.

“No le quieren meter. Yo digo que mejor deberían de vender a Chivas si no lo quieren administrar mejor, metiéndole dinero a un equipo que ya no compite para ser campeón”, declaró el periodista.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas vs. Xolos?

El Guadalajara regresará a la actividad en el Clausura 2025 el próximo domingo 9 de febrero en la cancha del Estadio Akron cuando reciba a la escuadra de Tijuana en un partido que se disputará en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.