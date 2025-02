La gestión de Óscar García Junyent en Chivas no ha iniciado de la mejor manera debido a los malos resultados que ha obtenido en el arranque del Clausura 2025 en donde solamente ha sumado cinco puntos de 15 posibles; sin embargo, la tensión entre el entrenador y la directiva se estaría incrementando.

Según información revelada por el periodista Diego Yvey en un enlace de ESPN, el estratega español estaría inconforme con la labor de la directiva del Guadalajara tras concretarse la venta de Jesús Orozco Chiquete, ya que no se contrató a alguien para suplirlo, además de Miguel Tapias.

“El timonel español Óscar García sí quedó insatisfecho, podemos decirlo molesto con la directiva por el mercado de fichajes en México, considerando que se desprendieron de dos futbolistas, uno de ellos, el mejor que tenían en la zaga central, Jesús Orozco Chiquete.

“En el último periodo del mercado, siendo el último día, se intentó contratar a Alan Montes, pero con Necaxa no hubo esa negociación en donde Chivas pretendía solamente el préstamo y el conjunto de Aguascalientes no accedió a eso. Al no concretarse que reforzaran su zona defensiva, sí quedó algo molesto el estratega del Viejo Continente”, confirmó el periodista Diego Yvey en un reporte de ESPN.

Es evidente que el entrenador rojiblanco está buscando a su pareja de centrales con la cual encarar el Clausura 2025 y la Concachampions, en donde Gilberto Sepúlveda es el único zaguero que ha aparecido en todos los minutos que ha dirigido el europeo, por lo que está buscando a su socio en la central.

¿Quiénes son las opciones de Óscar García en la defensa de Chivas?

Además del Tiba, el estratega español tiene entre sus opciones a varios zagueros como Miguel Tapias que llegó como refuerzo para este Clausura 2025, además de los juveniles Luis Gabriel Rey o Raúl Martínez. Otra opción es José Castillo, quien puede desempeñarse en esa zona del campo, pero la necesidad lo ha obligado a jugar como lateral izquierdo y derecho en este semestre.