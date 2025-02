Los malos resultados obtenidos en este 2025 bajo la tutela de Óscar García Junyent y el bajo nivel de los futbolistas están agotando la paciencia de los aficionados de Chivas, por lo que se ha comenzado a especular que los jugadores no estarían a gusto con el entrenador español.

Es evidente que el europeo continúa en búsqueda de su planteamiento y once ideal, en donde muchos futbolistas han estado lejos de lo que se espera de ellos; sin embargo, han comenzado a circular los rumores de que los futbolistas estarían tendiéndole la cama a García Junyent para que sea despedido.

Sin embargo, el comunicador Rodrigo Camacho, aseguró que dentro del vestidor del Guadalajara no existe, hasta el momento, esa intención de querer que se vaya Óscar García, aunque dejó entrever que no estarían muy contentos con el nuevo timonel.

“No le están tendiendo la cama. Es algo que se populariza demasiado y es un dicho que te lleva al extremo de que un plantel no esté tan conforme con un entrenador, eso se lleva al extremo de decir que quieren provocar que se vaya. No me parece que sea la situación todavía con el Guadalajara, hasta el momento”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Xolos?

El próximo partido del Guadalajara se llevará a cabo el próximo domingo 9 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.