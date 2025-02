Chivas es una olla de presión debido a los malos resultados obtenidos en este arranque de Clausura 2025 y en la Concachampions, por lo que la afición ha dejado en claro que no está dispuesta a seguir tolerando este tipo de exhibiciones del equipo, situación que ha puesto a temblar a la directiva, en concreto a la familia Vergara.

El reportero de As México, César Huerta, reveló que toda la presión que se vive en torno al Guadalajara ha inquietado en las entrañas de la institución debido a que los insultos ya van dirigidos incluso a las hermanas de Amaury Vergara, por lo que estarían dispuestos a ponerle fin al proceso de Óscar García Junyent que no ha podido hacer funcionar al equipo en casi dos meses de trabajo.

Es por eso, que un sector de la afición estaría proponiendo que si no se vence a Xolos este domingo, se le ponga fin al ciclo del entrenador español, aunque eso implique el también el despedir tanto a Fran Pérez como Juan Carlos Martínez, que son los que lo respaldan, pero que aparentemente se habrían equivocado de nuevo en la elección del entrenador.

“La derrota incrementó fuertemente el nivel de presión y tensión que hay entre la directiva del Guadalajara, no toda porque los españoles obviamente lo apoyan, y el cuerpo técnico que encabeza Óscar García Junyent. Ya tenía un tache en su nómina por lo que pasó en León (la patada a James), que no le gustó a Amaury Vergara pese a que está con la familia morada (Omnilife).

“Hay una parte de la directiva que propone que si no se gana este domingo, sea destituido el entrenador (…) La directiva ha comenzado a darse cuenta de que no es nada más Amaury el nombre que suena en las redes, no es el único nombre al que se dirigen los reclamos, insultos, exigencias, por parte de la afición.

“Han comenzado a sonar los nombres como de Yelena y Kenia, y esto no le está gustando nada. Hay una parte de la directiva que está a favor de que si no se gana, se vaya para aligerar la cuestión con la afición. Descomprimir un poco esta olla de presión en la que se ha convertido el Guadalajara de Óscar García”

“Despedir a este técnico, significa también reconocer que la parte dirigencial española se han equivocado otra vez en la elección del técnico. Como es la tercera ocasión que se equivocan, este sector de la directiva propone que de una vez la barredora con todos”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Encuesta ¿Qué debería hacer la familia Vergara para salir de la crisis que hay en Chivas? ¿Qué debería hacer la familia Vergara para salir de la crisis que hay en Chivas? Despedir a Óscar García Despedir al DT y directiva española Resistir y darles todo el torneo YA VOTARON 47 PERSONAS

¿Qué dificulta la salida de Óscar García y los españoles de Chivas?

Los factores que complican las salidas de los españoles del Guadalajara son los contratos de los involucrados, ya que aunque es cierto que Fran Pérez y Juan Carlos Martínez concluyen contrato el próximo mes de diciembre, la liquidación del acuerdo con Óscar García sería más complicado debido a que habría firmado por dos años garantizados con opción a renovar por uno más, es decir, habría que pagarle el contrato completo por un fracaso de dos meses.