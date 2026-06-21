México y Chequia se enfrentarán el próximo jueves en el tercer partido del Grupo A del Mundial 2026. De cara al juego en el Azteca, Óscar Pérez habló del guardameta titular en el Tri.

La Selección Mexicana logró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 con una gran actuación ante Corea del Sur y se especula que frente a Chequia sea titular Guillermo Ochoa. Ante esta posibilidad, Óscar el Conejo Pérez, leyenda de Cruz Azul, señaló por qué Raúl Rangel debe seguir en la portería del Tri.

No hay dudas de que el jueves en el Estadio Akron los cuatro jugadores de Chivas jugaron un partidazo ante su par asiático. Luis Romo anotó el gol, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado ayudaron en defensa, al igual que el capitán rojiblanco, y el Tala se destacó con una atajada brutal en el último minuto del partido.

Tras lograrse la clasificación a los 16avos de final se especula que Javier Aguirre vaya a realizar un homenaje al poner como titular a Guillermo Ochoa. Mientras se habla de esta decisión, Óscar Pérez señaló que quien debe ir de inicio ante Chequia es sin duda Raúl Rangel para mantener el nivel que ha logrado alcanzar.

Óscar Pérez quiere a Rangel de titular en México vs. Chequia.

“Yo siendo portero quiero todos los minutos. Hay una cosa bien importante: debe tener muchos minutos para entrar en un nivel, en una regularidad, esa distancia de tiempo que le hace falta al arquero y que solamente lo consigue jugando, jugando y jugando”, comentó el Conejo en los micrófonos de Claro Sports.

Y agregó: “Entiendo lo que genera Memo, entiendo que es su sexto mundial. Juegue o no juegue ya consiguió jugar un sexto mundial, mis respeto para Memo, (…) pero siendo yo pediría seguir. En este caso el Tala está encontrando ese nivel y le vendría bien seguir jugando. Se va a encontrar a esa distancia. Esas vivencias y esas experiencia si las necesita. Juego aéreo y ver si está para ayudar al equipo. Yo lo dejaría”.

¿Cuándo se juega México vs. Chequia?

El tercer partido entre México y Chequia se llevará adelante el próximo jueves 25 de junio en el Estadio Azteca a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por TV abierta en el Canal 5 de Televisa y el Canal 7 de Azteca Deportes.