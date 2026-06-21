El próximo jueves México enfrentará a Chequia por el tercer partido del Grupo A en el Mundial 2026. De cara al juego en el Estadio Azteca, revelan que el Vasco dejaría de titular a Raúl Rangel.

La Selección Mexicana llega a su último partido del Grupo A del Mundial 2026 no solo clasificada a los 16avos de final, sino además con la certeza de que va a avanzar a la siguiente ronda en la primera posición. De cara al encuentro ante Chequia, revelan que Javier Aguirre no haría un homenaje a Guillermo Ochoa y enviaría de titular a Raúl Rangel.

Desde que el Tala comenzó a ser titular en la portería nacional ha habido un sinfín de críticas porque no era relegado Luis Ángel Malagón. Cuando se lesionó el portero de las Águilas, toda la maquinaria americanista comenzó una operación para que Memo fuera de inicio a enfrentar a Sudáfrica en el Estadio Azteca. Finalmente, el Vasco Aguirre demostró que tiene cordura debido a que mantuvo al jugador de Chivas en la alineación titular.

México llega al partido contra Chequia con la clasificación a 16avos en el bolsillo y con la seguridad de que avanza como líder del Grupo A. Por esta razón, se especula que Javier Aguirre realice varios cambios en la alineación y envíe a Guillermo Ochoa de titular para que tenga su homenaje por haber jugado su sexta Copa del Mundo.

¿Raúl Rangel o Guillermo Ochoa ante Chequia? (Foto: GETTY)

Mientras se habla de que Luis Romo, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado vayan a la banca, en Claro Sports afirmaban que el Tala se mantendría de inicio. “El tema de la portería yo te diría que hoy lo que se piensa es que el Tala Rangel pueda seguir en el arco tricolor. Ya después va a decidir si es momento que Guillermo Ochoa tenga actividad en su sexto Mundial”, comentó Joel Morales este domingo.

¿Cuándo se juega México vs. Chequia?

El tercer partido entre México y Chequia se llevará adelante el próximo jueves 25 de junio en el Estadio Azteca a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por TV abierta en el Canal 5 de Televisa y el Canal 7 de Azteca Deportes.