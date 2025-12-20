El 13 de enero de 2024, en un estreno liguero frente a Santos Laguna, Gael García Bernal se quedó a nada de tener un debut inmejorable con la playera de las Chivas de Guadalajara. El joven atacante ingresó para jugar los minutos finales y anotó lo que era el gol del empate, aunque el mismo fue anulado tras revisión en el VAR.

Fernando Gago fue el entrenador que lo hizo debutar con el Guadalajara y días más tarde volvió a darle minutos en un empate fuera de casa contra Tijuana. Sin embargo, poco a poco el canterano perdió terreno y fue quedando relegado: jugó 45 minutos ante el Forge por Concachampions e ingresó en tiempo adicional de la derrota por 2-3 ante Atlas por la Jornada 11 del Apertura 2025, en lo que fue el último partido de Gago como DT rojiblanco.

Gael García tuvo que regresar entonces al Tapatío, donde supo obtener el título de la Liga de Expansión MX y mostrar buenos rendimientos. Sin embargo, el joven atacante siguió sin tener oportunidades con los posteriores cuerpos técnicos y se decidió su salida a préstamo a un equipo de la Liga MX como León, donde actualmente milita.

Gael García era uno de los proyectos más interesantes de Chivas, pero tras su debut no volvió a tener continuidad (Imago7)

Lo cierto es que en un reciente amistoso de pretemporada entre León y Tapatío, Gael García resultó uno de los anotadores para la Fiera, aplicando la ley del ex pero sin poder lograr la victoria para su equipo: el Filial dirigido por Pepe Meléndez logró remontar y ganar por 3-2 con un gol de Juan Pablo Uribe y un doblete de Diego Latorre, por lo que el reencuentro con su antiguo equipo no pudo ser perfecto para el canterano rojiblanco.

Gael García no ha tenido minutos con León

Gael García salió de Chivas cedido rumbo a León, por un año y con una opción de compra por el 50% de su pase. Sin embargo, el atacante de 21 años apenas pudo jugar un partido oficial con la Fiera, justamente ante el Rebaño, en la Jornada 2, cuando ingresó sólo cinco minutos. Tras ese encuentro no volvió a entrar ni en convocatorias, pero en este torneo podría tener mayor protagonismo con Ignacio Ambriz como entrenador.