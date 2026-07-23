Chivas comenzó el Apertura 2026 con una alineación condicionada por distintas circunstancias. Gabriel Milito tuvo que dejar fuera del once inicial a futbolistas que todavía no consideraba listos para arrancar un partido, como fue el caso de Armando González, quien regresó con poco ritmo tras su participación con la Selección Mexicana. A ello se sumó la ausencia de Efraín Álvarez, quien continúa recuperándose de una operación de varicocele, obligando al estratega rojiblanco a modificar su idea inicial.

Conforme avance el torneo, el panorama será completamente distinto. Los seleccionados recuperarán su mejor estado físico, los refuerzos tendrán un mayor entendimiento con el resto del plantel y Gabriel Milito contará prácticamente con todos sus jugadores disponibles. Ahí surgirá uno de los grandes debates entre la afición: ¿cuál es el mejor once posible para un plantel que probablemente sea el más completo de la Liga MX?

Aunque nadie conoce mejor a los futbolistas que el propio Gabriel Milito, vale la pena hacer un ejercicio para imaginar cuál podría ser la alineación más fuerte del Guadalajara tomando en cuenta el rendimiento reciente, las características de cada jugador y el funcionamiento colectivo que ha mostrado el equipo durante los últimos meses. Sobre esa base, este sería el once que, en el papel, parece ofrecer el mayor equilibrio para competir por el título.

La línea defensiva titular debe ser la misma que cerró el Clausura 2026

La portería no admite demasiadas dudas y Raúl Rangel debe mantenerse como el guardameta titular. Delante de él, la defensa que mejor funcionamiento mostró fue la que cerró el Clausura 2026: Diego Campillo como líbero, José Castillo por el perfil izquierdo y Daniel Aguirre por el derecho. A ellos se suman Brian González y Richard Ledezma como carrileros, una estructura que le dio solidez al Guadalajara y que parece ofrecer el mejor equilibrio entre defensa y ataque.

Diego Campillo y Bryan González aumentaron su valor de mercado.

La media cancha es donde hay más talento y es difícil acomodar a todos

El mediocampo es, probablemente, la zona donde Gabriel Milito tiene más alternativas de calidad. Sin embargo, conforme el equipo gane ritmo, todo apunta a que Omar Govea y Kevin Castañeda podrían consolidarse como los pivotes titulares, dejando a Roberto Alvarado y Jordan Carrillo como interiores. La elección de Jordan por encima de Efraín Álvarez también encuentra respaldo en los números: durante el torneo pasado participó directamente en nueve goles con Pumas, gracias a seis anotaciones y tres asistencias, mientras que Efraín registró un gol y tres asistencias, una diferencia que hoy parece inclinar la balanza a favor del recién llegado.

Eso sí, es muy difícil imaginar que esta zona del campo permanezca inamovible durante todo el torneo. Habrá encuentros en los que Milito necesite un doble pivote con mayor vocación defensiva, abriendo la puerta para Fernando González o incluso Luis Romo. Además, Brian Gutiérrez también tendrá oportunidades importantes gracias a las rotaciones. La gran incógnita seguirá siendo el propio Romo, pues resulta complicado pensar que el capitán rojiblanco permanezca fuera del once inicial durante mucho tiempo, por lo que habrá que ver si termina jugando como mediocampista o vuelve a ocupar un lugar en la línea de tres centrales.

La delantera debe ser inamovible con Armando González como titular

En el ataque tampoco parece existir un gran debate. Si las condiciones físicas lo permiten, Armando González debe ser el delantero titular del Guadalajara. La Hormiga ha demostrado tener las condiciones ideales para encajar en el sistema de Gabriel Milito gracias a su movilidad, intensidad para presionar y capacidad para atacar los espacios. Mientras permanezca en Chivas, todo indica que será el hombre llamado a liderar la ofensiva rojiblanca, con Ángel Sepúlveda como una alternativa de enorme experiencia para cambiar el rumbo de los partidos cuando sea necesario.