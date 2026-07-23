Luego de que el arbitraje fuera protagonista en el Chivas vs Toluca, la Liga MX anunció al silbante contra Juárez.

Chivas sufrió una dolorosa derrota ante Toluca el sábado pasado, en un partido que dejó muchas conclusiones tanto dentro como fuera de la cancha. Si bien el Guadalajara estuvo lejos de mostrar su mejor versión futbolística, también es cierto que el arbitraje terminó robándose buena parte de los reflectores, luego del penal señalado por una mano de Luis Romo y de la expulsión de Ángel Sepúlveda, dos acciones que desataron un intenso debate.

Con el paso de los días, los distintos análisis arbitrales han coincidido en que el penal sobre Luis Romo estuvo correctamente señalado. Sin embargo, la tarjeta roja mostrada a Ángel Sepúlveda sí fue considerada un error, ya que, aunque existe un contacto sobre el rival, este se produce durante la disputa del balón y no puede catalogarse como una conducta violenta. Ahora, todo apunta a que la Comisión de Arbitraje quiere evitar una nueva controversia en el siguiente compromiso del Rebaño Sagrado.

Este jueves se hizo oficial que César Arturo Ramos será el árbitro encargado del Chivas vs FC Juárez, repitiéndose una tendencia que parece cada vez más habitual dentro de la Comisión de Arbitraje. Cuando un equipo queda envuelto en una fuerte polémica arbitral, el siguiente partido suele ser dirigido por el silbante mundialista, considerado por muchos como uno de los árbitros con mayor experiencia y confianza dentro del futbol mexicano.

La situación recuerda lo ocurrido durante la pasada Liguilla. Después de la polémica actuación de Maximiliano Quintero en la semifinal de ida entre Chivas y Cruz Azul, encuentro en el que varios errores arbitrales perjudicaron al Guadalajara, la Comisión de Arbitraje designó precisamente a César Arturo Ramos para el partido de vuelta. Aunque su desempeño fue bien evaluado, para entonces el daño deportivo provocado por el primer encuentro ya era prácticamente irreversible.

Encuesta ¿Consideras que el arbitraje ha afectado a Chivas en los últimos torneos? ¿Consideras que el arbitraje ha afectado a Chivas en los últimos torneos? Sí, hasta parece campaña en contra Sí, pero son errores humanos No, ha habido errores pero Chivas debe competir mejor Ya votaron 2 hinchas

Más allá del arbitraje, en Chivas confían en presentar una versión mucho más sólida frente a FC Juárez. Gabriel Milito ha podido trabajar durante más días con el plantel completo, incluyendo a los jugadores que regresaron de la Selección Mexicana, quienes poco a poco han ido recuperando ritmo junto al resto del grupo. La expectativa es que ese tiempo de trabajo se refleje en el funcionamiento colectivo y permita al Guadalajara conseguir su primera victoria del Apertura 2026.

Gabriel Milito se ha negado a hablar en contra del arbitraje en su paso por Chivas

A pesar de las decisiones arbitrales que han generado polémica durante su etapa al frente de Chivas, Gabriel Milito ha mantenido siempre la misma postura. El estratega argentino ha evitado responsabilizar públicamente a los árbitros por los resultados del equipo, una actitud que muchos reconocen como una muestra de deportividad y respeto hacia el trabajo arbitral. Sin embargo, otro sector de la afición considera que algún integrante del club debería alzar la voz para exigir mayor cuidado en las decisiones y evitar que el Guadalajara vuelva a verse perjudicado por errores de este tipo.