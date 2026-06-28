El Guadalajara se alista para su primer amistoso del Apertura 2026. En medio del regreso de pretemporada confirman que Gilberto Sepúlveda será baja en el equipo de Gabriel Milito.

El Guadalajara regresó de Isla Navidad luego de haber realizado su pretemporada para el Apertura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, Javier Elizondo destapó que el Guadalajara y FC Juárez habrían llegado a un acuerdo para que se dé la transferencia de Gilberto Sepúlveda. ¿Denzell García llega a cambio del defensa? Todo indica que no porque sería un préstamo con opción a compra.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado tiene una gran cantidad de defensores que no Gabriel Milito no termina de utilizar. A lo largo de la última temporada el Tiba y Miguel Tapias fueron dos jugadores del primer equipo que apenas vieron minutos en la última temporada.

En medio de los regreso de Chivas de la pretemporada realizada para el Apertura 2026 sale a la luz que Gilberto Sepúlveda será baja en Chivas. Según lo informado por Pollo Elizondo el defensa formado en Verde Valle saldría en este libro de pases para convertirse en jugador de FC Juárez.

Gilberto Sepúlveda sería baja en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Minutos después, Rodrigo Camacho dio a conocer en X que la salida sería préstamo con opción a compra. Al igual que otras transferencias, el Guadalajara se quedaría con una opción de recompra si los Bravos lo terminan adquiriendo.

¿Llega Denzell García a Chivas por Gilberto Sepúlveda?

Como Gilberto Sepúlveda saldría de Chivas a FC Juárez a préstamo todo indicaría que Denzell García no llegaría. A su vez, César Luis Merlo reveló que son dos negociaciones diferentes, a pesar de en su momento haya ingresado la información de que el defensa podría entrar como parte de pago.

Denzell García era uno de los objetivo de mercado de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Los números de Gilberto Sepúlveda con Gabriel Milito

Gilberto Sepúlveda en la temporada 2025-2026 jugó 15 partidos, no marcó goles y sumó 710 minutos de juego. Cabe destacar que su último partido con el Rebaño Sagrado fue en la ida de la Semifinal de la Liguilla al ingresar en el segundo tiempo a falta de once minutos para el final.