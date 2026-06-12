Chivas tendría prácticamente cerradas las incorporaciones de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo para el Apertura 2026, dos movimientos que prometen incrementar el talento ofensivo del plantel de Gabriel Milito. Sin embargo, además de la ilusión que generan ambos refuerzos, también surge una pregunta importante entre la afición rojiblanca: ¿llegarán para ser titulares o tendrán que abrirse camino desde la banca? Después de todo, para que puedan ganar protagonismo tendrían que desplazar a futbolistas que actualmente parecen fundamentales dentro del esquema del entrenador argentino.

Jordan Carrillo será jugador de Chivas.

El caso de Kevin Castañeda resulta especialmente interesante porque su posición natural es la de mediocampista ofensivo, una zona del campo donde tendría competencia directa con jugadores como Efraín Álvarez, Roberto Alvarado e incluso Omar Govea dependiendo del planteamiento táctico. Por su parte, Jordan Carrillo suele desempeñarse como extremo, una posición que prácticamente no existe dentro del sistema habitual de Milito. Por ello, todo apunta a que también tendría que adaptarse a funciones más interiores y ofensivas dentro del medio campo rojiblanco.

Esto provoca que todavía exista incertidumbre respecto al rol específico que tendrán ambos futbolistas. Si bien Efraín Álvarez alternó titularidades y suplencias durante varios momentos del torneo pasado, el caso de Roberto Alvarado es completamente distinto, ya que el Piojo disputó prácticamente todos los encuentros y se consolidó como uno de los elementos más importantes del equipo. Por ello, luce complicado imaginar que Milito decida enviarlo a la banca, salvo que alguno de los nuevos refuerzos logre imponerse claramente en la competencia interna.

Kevin Castañeda deslumbró a la afición de Chivas.

Por ahora, todo indica que tanto Kevin Castañeda como Jordan Carrillo comenzarían el Apertura 2026 como alternativas desde el banquillo, buscando ganarse poco a poco más protagonismo conforme avance la temporada. No obstante, existe un factor que podría acelerar su participación: Chivas disputará múltiples competiciones durante los próximos meses, incluyendo la Leagues Cup y la Concacaf Champions Cup. La carga de partidos obligará a realizar rotaciones constantes, abriendo espacios para que ambos futbolistas sumen minutos desde muy temprano en el semestre.

Gabriel Milito podría estar buscando alternativas a su esquema habitual

Existe además una posibilidad que no debe descartarse. Gabriel Milito podría estar aprovechando este mercado para construir variantes tácticas diferentes a su tradicional esquema 3-4-2-1. Si el entrenador decide incorporar sistemas que utilicen extremos de manera más natural, jugadores como Jordan Carrillo tendrían un encaje mucho más directo dentro del once inicial. Incluso futbolistas como Hugo Camberos y Jonathan Pérez también podrían beneficiarse de un ajuste de este tipo. Contar con nuevas alternativas tácticas permitiría al Guadalajara sorprender a rivales que poco a poco han comenzado a familiarizarse con el modelo de juego que Milito ha implementado desde su llegada al club.