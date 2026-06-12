Yayo de la Torre evaluó el rendimiento de Tala Rangel en el debut mundialista de la Selección Mexicana.

Eduardo “Yayo” de la Torre lanzó una crítica hacia Raúl Rangelpese a la victoria de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.

El exjugador y analista consideró que el guardameta de Chivas cometió errores que pudieron costarle caro al TRI, aunque reconoció que el rival no tuvo la capacidad para aprovecharlos.

“A mí no me gustó lo del Tala. Hubo dos pelotas que un arquero no puede dejarlas ir; ahora no pasó nada, es cierto, porque también Sudáfrica no atacaba con nada”, mencionó en el programa La Última Palabra de FOX Sports.

Cabe mencionar que a pesar de las dudas que generó en algunos expertos Raúl Rangel continuará bajo los tres palos de la Selección Mexicana, quien ya se prepara para su partido ante Corea del Sur.

¿Cuándo es el partido entre México y Sudáfrica?

El partido entre la Selección Mexicana y Corea del Sur, correspondiente a la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026, se llevará a cabo el jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por TUDN y Azteca Deportes.