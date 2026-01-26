Raúl Rangel es uno de los futbolistas principales para estar en la lista final de Javier Aguirre para disputar con la Selección Mexicana el Mundial de 2026, el cuál será organizado por nuestro país, Estados Unidos y Canadá.

No obstante, el portero del Club Deportivo Guadalajara no se siente como uno de los finalistas para adueñarse del arco, pues así lo hizo saber en uno de los programas de TUDN.

“Siendo sincero y realista, no estoy creando películas ni nada. Estoy tranquilo; estoy viviendo el día a día, trabajando, siendo constante, creo que eso es lo primordial, porque si me voy más allá voy a dejar de vivir el presente, por ahí pudiera estar un poco más bajo de nivel”, mencionó .

Raúl Rangel tiene el respaldo de Javier Aguirre.

El “Tala” Rangel, el portero que tiene un boleto seguro en el Mundial de 2026

No obstante, el futbolista de nuestras Chivas tiene que afrontar un reto más importante, ya que considera que la competencia interna le ha dado oportunidad para jugar.

“Me siento entusiasmado, la verdad. Creo que la puerta está abierta para que cualquiera pueda jugar. Incluso hasta yo creo que se presta a que venga cualquier portero… Debo de enfocarme en trabajar y al final el entrenador decidirá quién pone, pero yo creo que esa competencia interna ha estado muy buena y creo que debe de seguir de esa manera”, señaló.