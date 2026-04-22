Chivas no cambia su esencia en ningún momento ni contra ningún rival, por lo que trató de imponer sus condiciones en su visita al Necaxa; sin embargo, el arbitraje nuevamente se robó el show por no sancionar una jugada que parecía un penalti claro en favor del Rebaño.

Después del minuto 10 de juego, el Guadalajara se fue asentando en la cancha del Estadio Victoria, en donde poco a poco fue causando más y más peligro en la portería hidrocálida, en donde la jugada más clara fue cortada por una mano.

En una jugada en la que Efraín Álvarez se quedó con la redonda dentro del área, el 10 rojiblanco trató de sorprender con un disparo, en donde la trayectoria del esférico fue detenido por la mano del defensor, pero el árbitro dejó seguir y el VAR ni siquiera revisó la acción.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Xolos de la jornada 17 del Clausura 2026?

El último duelo de la fase regular será entre el Guadalajara y Tijuana, duelo que está programado para el próximo sábado 25 de abril en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.