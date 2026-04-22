La espera por fin terminó para Óscar Whalley y el portero mexico-español por fin pudo debutar en la Liga MX después de tres años de espera en la banca de las Chivas y lo hará frente al Necaxa en la jornada 16 del Clausura 2026.

Con la intención de que el guardameta tome ritmo de cara a la Liguilla por la inminente partida de Raúl Rangel con la Selección Mexicana, Gabriel Milito decidió darle el voto de confianza y mandarlo de titular frente a los hidrocálidos.

Whalley no tenía actividad oficial con el Guadalajara desde el 2024 cuando Fernando Gago le dio el voto de confianza para que jugara la Concachampions, en donde tuvo destacadas actuaciones contra el Forge y el América, rival contra el que no pudo evitar la eliminación rojiblanca.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Xolos de la jornada 17 del Clausura 2026?

El último duelo de la fase regular será entre el Guadalajara y Tijuana, duelo que está programado para el próximo sábado 25 de abril en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.