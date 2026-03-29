La Selección Mexicana igualó sin goles ante Portugal en la reapertura del Estadio Banorte y en uno de los últimos amistosos de preparación camino al Mundial 2026. El resultado dividió aguas, pues algunos aficionados esperaban ver emociones y un triunfo del Tri, mientras que otros entendieron que se trataba de un gran rival. En lo que sí hubo consenso fue en otra decepcionante actuación de Roberto Alvarado, jugador de Chivas.

El Piojo ha sido una fija dentro de las alineaciones de Javier Aguirre durante este ciclo, pero su impacto en el juego del Tri y en cifras definitivas se ha quedado a deber. Frente a Portugal, una vez más el hábil zurdo fue de la partida pero no logró marcar diferencias, siendo uno de los elementos más cuestionados por la afición en redes sociales.

Contrario a otros jugadores rojiblancos que sí recibieron elogios, como Raúl Rangel y Brian Gutiérrez, la actuación del Piojo fue muy criticada, pues la gran mayoría considera que volvió a pasar desapercibido dentro del campo, algo que ha sido habitual en sus últimas actuaciones con la playera del Tri.

Desde comentarios pidiendo por Diego Lainez en esa posición, hasta incredulidad por el hecho de que Alvarado tenga prácticamente un lugar asegurado en el once titular, las redes sociales se volcaron en contra del Vasco Aguirre por su insistencia con el zurdo de 27 años.

Javier Aguirre tampoco ayuda al Piojo Alvarado

Algo que también hay que tener en cuenta es que tácticamente Javier Aguirre no está ayudando demasiado a Roberto Alvarado. Mientras en Chivas el Piojo juega libre y es el conector de todo el equipo, en el Tri permanece pegado a la banda derecha, ya que en ese sector hay un lateral sin proyección ofensiva como Israel Reyes. Esa decisión no permite que el zurdo rojiblanco pueda mostrar en México lo que sí hace con el Rebaño Sagrado.