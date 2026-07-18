Los jóvenes atacantes marcaron los goles del empate 2-2 ante Toluca y confirmaron por qué son dos de los futbolistas más prometedores de la cantera rojiblanca rumbo al Apertura 2026.

Mientras el primer equipo se prepara para debutar en el Apertura 2026, Chivas Sub-21 también puso en marcha su participación en el torneo con un empate 2-2 frente a Toluca. El conjunto dirigido por Luis Arce dejó sensaciones positivas y tuvo como grandes protagonistas a dos futbolistas que representan el presente y el futuro de la cantera rojiblanca: Anwar Ben Rhouma y Leonel Calderón.

Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Anwar Ben Rhouma. El delantero de 21 años, incorporado recientemente desde las Fuerzas Básicas de Mazatlán, fue titular y tuvo un estreno inmejorable con la camiseta rojiblanca. Su gol llegó tras una acción individual de gran nivel, liderando un contragolpe desde campo propio, acelerando con decisión durante varios metros y definiendo con categoría ante la salida del guardameta para abrir su cuenta goleadora en su primer partido oficial con Chivas Sub-21.

La otra gran figura de la tarde fue Leonel Calderón. El zurdo realizó la pretemporada bajo las órdenes de Gabriel Milito y continúa siendo uno de los juveniles mejor considerados dentro de la institución. Aunque en esta ocasión actuó como extremo por izquierda, volvió a demostrar la calidad de su golpeo con un auténtico golazo desde fuera del área. Tras una jugada preparada en un tiro libre cobrado en corto, Calderón encontró espacio para sacar un potente disparo que terminó incrustándose cerca del ángulo.

El tanto confirma el gran momento que atraviesa el futbolista surgido de Tijuana. Durante el semestre pasado, Calderón fue una de las figuras más importantes del equipo que conquistó el título de la categoría y ahora parece decidido a seguir levantando la mano para acercarse cada vez más al primer equipo. Su participación en la pretemporada y la confianza que existe en torno a su desarrollo lo colocan como uno de los nombres a seguir durante este Apertura 2026.

Más allá del resultado, el empate dejó señales alentadoras para Chivas. La Sub-21, vigente campeona de la categoría, volvió a demostrar que cuenta con talento suficiente para mantenerse entre los protagonistas del torneo. Y si algo quedó claro ante Toluca es que tanto Anwar Ben Rhouma como Leonel Calderón tienen argumentos para convertirse en dos de los grandes referentes del equipo a lo largo de este semestre.

Imagen generada con IA Chat GPT.

Alineación de Chivas Sub-21 vs. Toluca