El Rebaño Sagrado recibe a los Diablos Rojos en el Estadio Akron, con la ilusión de volver a estar entre los protagonistas del certamen.

Las Chivas de Guadalajara ponen en marcha su participación en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Este sábado 18 de julio, el Rebaño Sagrado recibe al Toluca en el Estadio Akron. El conjunto dirigido por Gabriel Milito iniciará una nueva ilusión frente a otro de los grandes candidatos al título, en lo que promete ser uno de los partidos más atractivos de la Jornada 1.

Después de una pretemporada marcada por la llegada de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo como refuerzos, además de algunas salidas en la plantilla, el Rebaño buscará comenzar el certamen con un triunfo ante un rival que mantiene la base del equipo que levantó el bicampeonato de Liga MX y también levantó la Concachampions. A continuación, te presentamos las alineaciones probables para el encuentro.

Probable alineación de Chivas vs. Toluca

Óscar Whalley

Daniel Aguirre

Diego Campillo

José Castillo

Richard Ledezma

Omar Govea

Fernando González

Bryan González

Kevin Castañeda

Jordan Carrillo

Ángel Sepúlveda

DT: Gabriel Milito

Probable alineación de Toluca vs. Chivas

Luis García

Santiago Simón

Bruno Méndez

Everardo López

Federico Pereira

Franco Romero

Érick Gutiérrez

Jesús Angulo

Helinho

Nicolás Castro

Paulinho

DT: Antonio Mohamed