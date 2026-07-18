Las Chivas de Guadalajara ponen en marcha su participación en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Este sábado 18 de julio, el Rebaño Sagrado recibe al Toluca en el Estadio Akron. El conjunto dirigido por Gabriel Milito iniciará una nueva ilusión frente a otro de los grandes candidatos al título, en lo que promete ser uno de los partidos más atractivos de la Jornada 1.
Después de una pretemporada marcada por la llegada de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo como refuerzos, además de algunas salidas en la plantilla, el Rebaño buscará comenzar el certamen con un triunfo ante un rival que mantiene la base del equipo que levantó el bicampeonato de Liga MX y también levantó la Concachampions. A continuación, te presentamos las alineaciones probables para el encuentro.
Probable alineación de Chivas vs. Toluca
- Óscar Whalley
- Daniel Aguirre
- Diego Campillo
- José Castillo
- Richard Ledezma
- Omar Govea
- Fernando González
- Bryan González
- Kevin Castañeda
- Jordan Carrillo
- Ángel Sepúlveda
- DT: Gabriel Milito
Probable alineación de Toluca vs. Chivas
- Luis García
- Santiago Simón
- Bruno Méndez
- Everardo López
- Federico Pereira
- Franco Romero
- Érick Gutiérrez
- Jesús Angulo
- Helinho
- Nicolás Castro
- Paulinho
- DT: Antonio Mohamed