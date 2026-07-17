Chivas ya está listo para comenzar su participación en el Torneo Apertura 2026. El Rebaño Sagrado recibirá al Toluca en la Jornada 1 con la misión de arrancar el campeonato con una victoria que le permita tomar confianza desde el inicio. La expectativa alrededor del equipo dirigido por Gabriel Milito es alta, luego de una intensa pretemporada y de los cambios que se realizaron para afrontar este nuevo semestre.

A unas horas del compromiso, el Club Deportivo Guadalajara compartió un mensaje en sus redes sociales para motivar a la afición y dejar en claro la mentalidad con la que encarará su presentación en la Liga MX. El equipo mostró entusiasmo por el regreso de la actividad y transmitió confianza de cara a un encuentro que representa la primera prueba de la campaña para sus elementos.

El mensaje de Chivas fue directo y estuvo acompañado de un llamado a la afición para apoyar al equipo en este nuevo comienzo. “¡Mañana nos vemos! ¡Con todo el corazón y toda la entrega por los primeros 3 puntos del torneo!”, escribió la institución, dejando claro que el objetivo es iniciar el Torneo Apertura 2026 con un triunfo frente a uno de los rivales más complicados.

Cabe mencionar que el encuentro ante los Diablos Rojos del Toluca luce como uno de los más atractivos de la primera jornada. Los Diablos Rojos llegan como uno de los equipos llamados a pelear por el título, por lo que el Rebaño Sagrado tendrá una exigente prueba desde el comienzo.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y Toluca?

El partido entre el Club Deportivo Guadalajara y los Diablos Rojos del Toluca se llevará a cabo este sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de nuestro país, mismo que será transmitido por Prime Video.

De acuerdo con Jesús Bernal, periodistista de ESPN, para este encuentro Gabriel Milito echará mano de los cinco jugadores que jugaron el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, pues todos ellos concentraron este viernes con el Rebaño Sagrado, así que el estratega argentino va con todo desde el inicio del semestre.