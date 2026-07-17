Gilberto Sepúlveda dejó atrás su historia con Chivas y compartió un mensaje de despedida luego de ser anunciado como nuevo refuerzo de Juárez

La etapa de Gilberto Sepúlveda con Chivas llegó a su fin. Luego de confirmarse su fichaje con Bravos de Juárez para el Torneo Apertura 2026, el defensor mexicano utilizó su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje de despedida dirigido al club donde pasó gran parte de su carrera.

El “Tiba” comenzó su publicación reconociendo lo complicado que resultaba cerrar este capítulo de su vida. “Hay momentos que son difíciles de poner en palabras, y este es uno de ellos”, escribió para después recordar que permaneció durante 13 años en el Club Deportivo Guadalajara.

En su mensaje, el futbolista de 27 años también dedicó un espacio para agradecer a todas las personas que formaron parte de su camino dentro del Rebaño Sagrado. Gilberto Sepúlveda expresó su reconocimiento a compañeros, entrenadores, cuerpos técnicos, directivos y al personal que trabaja día a día en la institución.

Una de las líneas más emotivos de la despedida estuvo dirigido a la afición de Chivas. El “Tiba” agradeció el respaldo recibido durante los momentos de éxito, pero también valoró la exigencia mostrada por los seguidores en las etapas complicadas, pero seguró que siempre entregó su máximo esfuerzo y profesionalismo para defender un escudo que epresenta a millones de mexicanos.

Asimismo, afirmó que portar los colores del Club Deportivo Guadalajara desde la cuna ha sido “lo mejor” que le ha pasado en la vida y aseguró que siempre será un orgullo formar parte de la historia de la institución: “Gracias por tanto Chivas”.

¿Cuándo se enfrentará Gilberto Sepúlveda a Chivas con Juárez?

Gilberto Sepúlveda y Bravos de Juárez enfrentarán al Rebaño Sagrado en la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026. Dicho encuentro se llevará a cabo el sábado 25 de julio en la cancha del Estadio Akron, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Prime Video.