Gilberto Sepúlveda dejó de ser jugador de Chivas para el Apertura 2026. En medio de este contexto, la afición reaccionó en redes sociales a su salida del club.

Finalmente, Chivas confirmó en redes sociales la salida de Gilberto Sepúlveda, quien será jugador de FC Juárez. Tras darse a conocer la noticia, la afición rojiblanca se dividió en redes sociales al marcar que la directiva tomó una decisión correcta, mientras que varios aprovecharon la oportunidad para agradecerle por los buenos momentos entregados.

Queda muy claro que el Rebaño Sagrado llevó adelante una fuerte depuración del equipo por aquellas piezas que no habían sido tenido en cuenta por Gabriel Milito. Por esta razón, Leonardo Sepúlveda y Eduardo García fueron bajados a Tapatío, mientras que Alan Pulido y Érick Gutiérrez salieron del equipo.

Otro de los futbolistas que se fue de Chivas ante la llegada de Gabriel Milito es Gilberto Sepúlveda. En redes sociales, el Guadalajara confirmó la salida del defensa formado en Verde Valle en el que le desean el mayor de los éxitos para su nueva etapa en FC Juárez, club al que llega por un año a préstamo.

Tras confirmarse su salida, la afición de Chivas se dividió para festejar su adiós, aunque agradecen su profesionalismo. “Gracias Tiba, no olvidaré cuando retiraste a Gignac y fuiste Tibatman por dos meses”, expresó un aficionado rojiblanco. Y otro agregó: “Disciplinado y humilde. Pero en Chivas la exigencia debe ser máxima. Y Tiba es el ejemplo de un profesional limitado. Fueron 7 años esperando una mejoría en su calidad y no ocurrió. Abuchearlo sería un error. Nunca fue un mal profesional, simplemente no da para más. Éxito”.

Gilberto Sepúlveda habló de Gabriel Milito

En su salida de Chivas, Gilberto Sepúlveda confirmó que Chivas estaba en buenas manos con Gabriel Milito. A su vez, reveló que tanto el cuerpo técnico como la directiva habían sido claros con él al momento de darse su salida del Guadalajara. “Al final fue todo con mucha claridad. Creo que es importante mencionarlo. Las cosas se dieron de buena manera tanto del cuerpo técnico, directiva y la mía. Hubo demasiada claridad ante cualquier situación que se pudo presentar este año y sobre todo para la salida”, declaró el zaguero.

Y agregó: “Es un gran plantel. Sin duda le va a ir muy bien. Hará una gran campaña. De mi parte espero que le vaya bien. Soy Chivas de corazón. Están en buenas manos con un buen técnico, una buena directiva y sobre todo buenos jugadores”.

Así reaccionó la afición de Chivas a la salida de Tiba Sepúlveda