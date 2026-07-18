La espera terminó para la afición rojiblanca. Las Chivas de Guadalajara debutarán este sábado en el Apertura 2026 enfrentando al Toluca en el Estadio Akron, en un compromiso que marcará un nuevo inicio para el proyecto de Gabriel Milito al frente del Rebaño Sagrado. El objetivo es volver a pelear por el título de la Liga MX.

Con la expectativa renovada después del Mundial 2026 y mucha ilusión por la plantilla que dio forma el Guadalajara, en cada encuentro suele haber aficionados que se preguntan si el partido podrá verse por televisión abierta o si será necesario recurrir a una plataforma de streaming para seguir las acciones en vivo.

¿Dónde ver EN VIVO Chivas vs. Toluca?

La respuesta para el duelo entre Chivas y Toluca es que no será transmitido por TV Abierta en México. Esto se debe a que el Guadalajara mantiene un acuerdo de exclusividad para sus partidos como local con Amazon Prime Video, plataforma que tendrá la transmisión del encuentro. Además, los aficionados también podrán seguir el compromiso a través de Chivas TV, mientras que en Estados Unidos estará disponible por Telemundo, Universo, Peacock y Fubo.

El duelo entre Chivas y Toluca se disputará este sábado 18 de julio en el Estadio Akron, con inicio programado para las 19:07 horas (tiempo del centro de México). Recuerda en que en Rebaño Pasión podrás seguir el minuto a minuto, con las acciones más destacadas, goles, videos y polémicas.

Probables alineaciones de Chivas vs. Toluca

En el Guadalajara, se espera que finalmente no sean de la partida los futbolistas que vienen de representar a México en la Copa del Mundo. Mientras tanto, los Diablos Rojos podrían incluir al exmediocampista rojiblanco, Érick Gutiérrez, quien viene de pasar la primera parte del año apartado del plantel profesional al no ser tenido en cuenta por Milito.