Chivas llega al Apertura 2026 con uno de los planteles más completos que ha tenido en los últimos años, una de las principales razones por las que el Guadalajara es considerado uno de los máximos candidatos al título. Prácticamente todas las posiciones cuentan con al menos dos jugadores capaces de competir por la titularidad, algo que le permitirá a Gabriel Milito realizar rotaciones cuando sea necesario. Sin embargo, esa misma profundidad de plantilla también le generará un problema cada semana.

El motivo es muy sencillo: actualmente el primer equipo de Chivas está conformado por 26 futbolistas, pero el reglamento de la Liga MX únicamente permite convocar a 21 jugadores por partido. Esto significa que en cada jornada Gabriel Milito tendrá que dejar fuera a cinco elementos, quienes ni siquiera podrán ocupar un lugar en el banquillo, una decisión que luce especialmente complicada por el nivel y la calidad del plantel rojiblanco.

Hay algunos casos que parecen prácticamente definidos. Aunque Chivas tiene tres porteros registrados, habitualmente solo son convocados dos, por lo que Sebastián Liceaga apunta a ser uno de los sacrificados en la mayoría de las jornadas. A él podría sumarse Leonardo Sepúlveda, quien desde hace varios torneos dejó de entrar en los planes deportivos del Guadalajara, aunque hasta el momento tampoco ha encontrado acomodo en otro equipo.

Al menos durante las primeras fechas del Apertura 2026, Gabriel Milito tendrá un pequeño respiro gracias a las convocatorias de la Selección Mexicana Sub-20. Hugo Camberos y Santiago Sandoval estarán concentrados con el combinado nacional, mientras que Efraín Álvarez continúa recuperándose de su operación de varicocele. Con ellos, junto a Sebastián Liceaga y Leonardo Sepúlveda, quedaría prácticamente definida la lista de cinco futbolistas que no estarían disponibles en el arranque del torneo.

El verdadero reto llegará cuando todo el plantel esté completamente disponible. En ese momento, Gabriel Milito deberá decidir cada jornada qué cinco jugadores se quedan fuera de la convocatoria, una situación que inevitablemente elevará la competencia interna. Todos los futbolistas sabrán que deberán rendir al máximo desde los entrenamientos si quieren, al menos, asegurar un lugar en la banca del Guadalajara.

Esta lista no contempla a los jugadores del Tapatío, quienes también pelean por un lugar

Por si fuera poco, estas cuentas únicamente consideran a los 26 futbolistas registrados con el primer equipo. La competencia podría ser todavía mayor si se toman en cuenta los jugadores del Tapatío y de las Fuerzas Básicas que constantemente trabajan con Gabriel Milito. Casos como el de Sergio Aguayo, quien ya ha sido considerado en varias ocasiones por el cuerpo técnico y cuenta con el registro que le permite alternar entre ambas categorías, demuestran que los juveniles también están peleando por una oportunidad, haciendo todavía más difícil la tarea del estratega rojiblanco.