El Club Deportivo Guadalajara entra en la recta final del Torneo Clausura 2026 con la mira puesta en la Liguilla, en un momento donde cada partido puede marcar la diferencia.

El equipo deGabriel Milito ha tenido una buena campaña, donde actualmente marcha en la primera posición de la tabla general y ahora encarará los últimos 5 compromisos de la Fase Regular con el objetivo de cerrar de la mejor manera.

De los cinco encuentros que le restan al Rebaño Sagrado en la Fase Regular del Torneo Clausura 2026, tres se disputarán en la cancha del Estadio Akron, mientras que dos los jugará como visitante.

Chivas buscará cerrar de la mejor manera la fase regular.

¿Qué partidos le restan a Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Tras el parón por la Fecha FIFA, Chivas afrontará los últimos cinco partidos de la Fase Regular, comenzando con el encuentro ante Pumas en el Estadio Akron. Posteriormente, el Rebaño Sagrado tendrá una complicada visita a Nuevo León, donde se medirá a Tigres.

Más adelante, el Club Deportivo Guadalajara volverá a casa para recibir al Puebla, luego visitará a Necaxa en el Estadio Victoria y cerrará como local frente a los Xolos de Tijuana, en un duelo que podría ser decisivo para su posición en la tabla general.