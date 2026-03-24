Chivas viene de superar a Rayados de Monterrey en un partido no apto para cardíacos debido a que pasó de estar ganando por 3-0 a 3-2 gracias a un penal que atajó Raúl Rangel. Tras lo sucedido en el Gigante de Acero de Nuevo León, Daniel Aguirre apareció para dejar un mensaje de una sola palabra para agradecer.

No hay dudas de que el Guadalajara batalló innecesariamente más de la cuenta en la Sultana del Norte, especialmente porque en los últimos 15 minutos la Pandilla de Nuevo León quedó abierta la posibilidad que se encuentre un empate inmerecido.

A más de 48 horas de lo sucedido en el Gigante de Acero son varios los jugadores que han roto el silencio para mostrarse felices por el resultado logrado ante Rayados de Monterrey, pero con la premisa de que deben mejorar. Uno de los futbolistas que habló, pero para mandar un mensaje al vestidor y a la afición es Daniel Aguirre.

Daniel Aguirre rompió el silencio tras la victoria en Rayados de Monterrey. (Foto: IMAGO7)

“Agradecido”, expresó el defensa en Instagram con varias fotografías de su actuación en la Sultana del Norte. Sin dudas un mensaje de un futbolista que entiende que le debe todo a un club que apostó por él y que tras un año se convirtió en futbolista clave en el once titular de Gabriel Milito.

Daniel Aguirre dio de qué hablar en Chivas vs. Rayados.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas?

Chivas volverá a jugar el próximo domingo cuando enfrente a Atlas en un amistoso en Estados Unidos. Por otro lado, en el Clausura 2026 volverá a tener acción cuando enfrente a Pumas por la jornada 13 en el Estadio Akron.