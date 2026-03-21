Chivas visita a Monterrey en la Jornada 12 del Clausura 2026, en un duelo que puede marcar el rumbo del equipo de cara a la Liguilla. El objetivo de Gabriel Milito es claro: alcanzar los 31 puntos al terminar la Jornada 13, pero este compromiso luce como uno de los más complicados dentro de ese plan.

Chivas visitará este sábado a Rayados

Sin embargo, el panorama podría jugar a favor del Guadalajara. Monterrey llega con múltiples bajas entre lesionados y jugadores en duda, al punto de que más de la mitad de su base titular podría perderse el encuentro, una situación que condiciona seriamente su rendimiento para esta noche.

Las ausencias del conjunto regiomontano son sensibles. Sergio Canales (molestia muscular), Stefan Medina (lesión en el aductor), Lucas Ocampos (molestia muscular), Íker Fimbres (lesión grado 2 en la sindesmosis del tobillo derecho), Víctor Guzmán (suspensión por tarjeta roja) y Daniel Aceves (molestia muscular) están descartados. Además, Óliver Torres, Fidel Ambriz y Erick Aguirre se mantienen en duda, lo que agrava aún más el panorama para Rayados.

Por su parte, el Guadalajara también tendrá ausencias, aunque en menor medida. Gabriel Milito no podrá contar con Luis Romo por lesión, mientras que Leonardo Sepúlveda y Eduardo García quedaron fuera por decisión técnica. A esto se suman Érick Gutiérrez y Alan Pulido, quienes no estarán disponibles por temas internos con el entrenador.

Chivas llega como favorito contra Monterrey y pronostican un 1-2 a favor del Rebaño

En medio de este contexto, las predicciones comienzan a inclinarse hacia el Rebaño. En un ejercicio realizado por Rebaño Pasión, tanto ChatGPT como Gemini coincidieron en un resultado poco habitual: una victoria 1-2 para el Guadalajara. Este escenario refleja que, pese a jugar como visitante, Chivas llega con condiciones favorables para llevarse los tres puntos.