La expectativa por el regreso de Nike a Chivas sigue creciendo y las filtraciones continúan apareciendo en redes sociales. Después de que en los últimos días circularan imágenes de lo que podría ser la nueva camiseta rojiblanca para la temporada 2026/27, ahora surgieron nuevas fotografías que mostrarían parte de la colección que la marca estadounidense prepara para el Guadalajara.

La información fue difundida por Futboltuber, creador de contenido especializado en la actualidad rojiblanca, quien compartió imágenes de dos polos que presuntamente formarían parte de la nueva línea de indumentaria del club. De acuerdo con las filtraciones, una de las prendas sería de color blanco, mientras que la otra tendría un diseño azul con el logotipo de Nike en color blanco.

(Capturas X)

Uno de los detalles que más llamó la atención entre los aficionados es la presencia de un escudo retro del Guadalajara. Se trata del mismo emblema que ya había aparecido en filtraciones anteriores y que apunta a convertirse en uno de los elementos distintivos de la nueva colección que acompañará el regreso de Nike como patrocinador deportivo del Rebaño Sagrado.

Las imágenes también refuerzan la idea de que la marca no sólo prepara una nueva camiseta de juego, sino una línea completa de productos para entrenamiento, viaje y uso casual. Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del club ni de Nike, la aparición de distintas prendas con características similares ha incrementado la expectativa entre los seguidores rojiblancos.

El nuevo jersey que se viralizó en redes

Las filtraciones no se limitan únicamente a los polos. En redes sociales también volvió a circular una imagen de la que sería la nueva camiseta local de Chivas para la temporada 2026/27. La fotografía muestra un diseño con las tradicionales franjas rojiblancas, cuello azul marino, logotipo de Nike y el escudo actual del Guadalajara, además de los patrocinios de Caliente y Prime Video. Aunque tampoco existe confirmación oficial sobre su autenticidad, la imagen fue bien recibida por buena parte de la afición.