Las Fuerzas Básicas de Chivas continúan produciendo futbolistas que llaman la atención dentro y fuera de México. En las últimas horas, Uziel Vargas volvió a aparecer en el radar internacional después de que una cuenta de origen checo especializada en scouting y análisis de jóvenes promesas compartiera un video destacando sus cualidades y su crecimiento dentro de la cantera rojiblanca.

La publicación presenta al mediocampista como “uno a seguir en Guadalajara” y resalta varias de las características que lo han convertido en uno de los proyectos más interesantes de la institución. Según el análisis, Vargas destaca por su perfil técnico y dinámico, combinando creatividad, conducción de balón, capacidad de desequilibrio e intención ofensiva. Además, se mencionan estadísticas que reflejan su impacto en distintas fases del juego, tanto con balón como sin él.

Las imágenes compartidas ayudan a entender por qué el juvenil genera tanta expectativa. El video incluye acciones de la reciente Copa Imposible, torneo en el que Chivas conquistó la Copa Bronce con Uziel como capitán y una de las figuras del equipo. También aparecen jugadas con las selecciones juveniles de México, donde muestra una de sus principales virtudes: la capacidad para superar rivales en espacios reducidos gracias a su técnica, cambios de ritmo y habilidad en el uno contra uno.

Más allá de los recursos ofensivos, otro aspecto que destaca en su juego es el compromiso defensivo. Vargas participa activamente en la recuperación de balón, presiona con intensidad y suele involucrarse en las disputas lejos del área rival. Esa combinación entre talento técnico, sacrificio y agresividad para competir explica por qué ha logrado sobresalir en distintas categorías de Chivas y también en los procesos juveniles de la Selección Mexicana.

Los números de Uziel Vargas en la cantera de Chivas

Los números respaldan esa evolución. Durante la temporada 2024/25, Uziel Vargas registró 11 goles en 24 partidos con la Sub-17 rojiblanca y ya suma 12 anotaciones en 30 encuentros dentro de la categoría. Antes también dejó buenas cifras en la Sub-15, mientras que este año consiguió otro paso importante en su carrera al debutar con la Selección Mexicana Sub-17 y marcar sus primeros goles con el combinado nacional. Con apenas 17 años, Uziel Vargas continúa acumulando argumentos para ser considerado una de las grandes promesas de la cantera del Guadalajara.