Ayer por la tarde Chivas cerró su pretemporada en el Estadio Jalisco luego de superar a Leones Negros por 3-1. El Rebaño Sagrado terminó una preparación con dos victorias y una derrota en los penales ante Atlas.
Lo que la directiva del Guadalajara no dio por finalizado es el mercado de pases debido a que busca encontrarle acomodo a diferentes jugadores. Es por este motivo que en Rebaño Pasión repasamos el semáforo de bajas en el equipo de Gabriel Milito.
Alan Mozo
Uno de los jugadores que ya retiró todas sus pertenencias de Valle Valle y estaría cerca de ser anunciado como baja es Alan Mozo. Según lo informado por César Merlo, el lateral derecho del Guadalajara llegará a Pachuca por un año a préstamo más opción de compra.
Érick Gutiérrez
Las últimas semanas sobre el futuro de Érick Gutiérrez fueron de tira y afloje con la directiva de Pachuca porque no quería bajar sus pretensiones. Diversos reportes señalan que el mediocampista podría llegar a la MLS.
Alan Pulido
Uno de los jugadores que Chivas busca encontrarle acomodo si o si en este mercado de pases a un Alan Pulido que no se mueve y que quiere cobrar hasta el último centavo de su contrato. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que el Rebaño Sagrado buscará rescindir el contrato.
Ariel Castro
El último fin de semana salió a la luz que Chivas estaría vendiendo a Ariel Castro a Cruz Azul. La idea es que el talento rojiblanco se termine de desarrollar en la Máquina, club que se queda con el 50% de su carta y con el que Guadalajara tendrá una cláusula de recompra.