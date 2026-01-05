Ayer por la tarde Chivas cerró su pretemporada en el Estadio Jalisco luego de superar a Leones Negros por 3-1. El Rebaño Sagrado terminó una preparación con dos victorias y una derrota en los penales ante Atlas.

Lo que la directiva del Guadalajara no dio por finalizado es el mercado de pases debido a que busca encontrarle acomodo a diferentes jugadores. Es por este motivo que en Rebaño Pasión repasamos el semáforo de bajas en el equipo de Gabriel Milito.

Alan Mozo

Alan Mozo será jugador de Pachuca. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los jugadores que ya retiró todas sus pertenencias de Valle Valle y estaría cerca de ser anunciado como baja es Alan Mozo. Según lo informado por César Merlo, el lateral derecho del Guadalajara llegará a Pachuca por un año a préstamo más opción de compra.

Érick Gutiérrez

Érick Gutiérrez se va de Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Las últimas semanas sobre el futuro de Érick Gutiérrez fueron de tira y afloje con la directiva de Pachuca porque no quería bajar sus pretensiones. Diversos reportes señalan que el mediocampista podría llegar a la MLS.

Alan Pulido

Chivas quiere acomodar en otro club a Alan Pulido. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los jugadores que Chivas busca encontrarle acomodo si o si en este mercado de pases a un Alan Pulido que no se mueve y que quiere cobrar hasta el último centavo de su contrato. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que el Rebaño Sagrado buscará rescindir el contrato.

Ariel Castro

Ariel Castro será jugador de Cruz Azul. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

El último fin de semana salió a la luz que Chivas estaría vendiendo a Ariel Castro a Cruz Azul. La idea es que el talento rojiblanco se termine de desarrollar en la Máquina, club que se queda con el 50% de su carta y con el que Guadalajara tendrá una cláusula de recompra.