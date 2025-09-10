Las Chivas de Guadalajara no pasan por su mejor momento previo al Clásico Nacional del Torneo Apertura 2025. La presión para el entrenador Gabriel Milito está al máximo debido a que solo han ganado un partido en lo que va del certamen y enfrentarse al América puede ser una gran oportunidad para salir de la mala racha.

Sin embargo, hay algunos estrategas que no corrieron con la mejor de las fortunas al medirse a las Águilas,ya que una derrota terminó por sacarlos de la institución. Fue en el 2014 cuando José Luis Real perdió su trabajo, tras ser goleado en el Estadio Akron 4-0.

Uno de los perores Clásicos que se recuerden de los últimos años se dio hace 11 años, justo en la Jornada 13 del Clausura 2014. Dos goles de Luis Gabriel Rey en los primeros 15 minutos marcaron el destino del juego. Mientras la zaga de Chivas lució mal acomodada todo el juego, Raúl Jiménez y Luis Mendoza ampliaron el marcador 4-0. Tras el encuentro José Luis Real fue despedido del cargo.

Antes de ese 2014, la última ocasión en que un estratega había sido removido del cargo luego de perder contra las Águilas se dio en el 2001. Jesús Bracamontes cayó 2-1 ante los azulcremas en el Estadio Jalisco con anotaciones de Braulio Luna y Duilio Davino, mientras que Carlos Hermosillo descontó para los rojiblancos.

Hasta ese momento, Guadalajara había disputado los mismos seis partidos que acumula Gabriel Milito en el Apertura 2025, pero Bracamontes tenía seis puntos antes de medirse a las Águilas en el Verano del 2001. Mientras que el timonel argentino apenas ha ganado cuatro unidades. Después de ese Clásico Nacional también le dieron las gracias al estratega.

Chivas vs. América: Dónde ver EN VIVO

Será este sábado cuando Guadalajara se meta a la cancha de América en el partido por la Jornada 8 del Apertura 2025. El encuentro tiene pactado su inicio en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes. La transmisión correrá a cargo de TV abierta en Televisa por el Canal de las Estrellas.