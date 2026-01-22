Las Chivas de Guadalajara viven un inicio de torneo inmejorable. El equipo de Gabriel Milito ganó sus tres primeros partidos del Clausura 2026 y llega a la Jornada 4 con la posibilidad de igualar su segundo mejor arranque en torneos cortos si vence al Atlético de San Luis.

Con 9 de 9 puntos posibles, el Rebaño Sagrado puede alcanzar una marca que sólo logró una vez desde la instauración de los campeonatos cortos: arrancar con cuatro triunfos consecutivos. El único antecedente es el Bicentenario 2010, cuando el Guadalajara dirigido por José Luis Real, encadenó ocho victorias seguidas y mantuvo la perfección hasta la Jornada 8.

José Luis Real lideró un comienzo fantástico de Chivas en el Bicentenario 2010. (Jam Media)

En aquel torneo histórico, Chivas derrotó de forma consecutiva a Toluca, Tigres, Tecos, Querétaro, Atlante, Pachuca, Puebla y San Luis, sumó 21 puntos sin tropiezos y vio cortada su racha con una inesperada goleada 4-0 ante Jaguares de Chiapas.

No sería la primera vez que Chivas llega con tres victorias al cuarto partido, pero sí podría ser la primera en sostener la perfección. En el Invierno 1997, Apertura 2011, Clausura 2019 y Apertura 2023, el Rebaño ganó sus tres primeros juegos, aunque en todos esos torneos dejó puntos en la cuarta jornada.

Por eso, el duelo ante el Atlético de San Luis no sólo vale tres puntos en la tabla, sino también la posibilidad de confirmar que el ciclo de Gabriel Milito está construyendo uno de los mejores comienzos del Guadalajara en torneos cortos. ¿Hasta dónde llegará la racha de victorias?