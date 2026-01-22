A lo largo de su historia, Chivas de Guadalajara ha sido semillero y destino potencial de muchos de los mejores futbolistas mexicanos. Sin embargo, no todas las grandes figuras nacionales que tuvieron algún vínculo, acercamiento o posibilidad real de vestir la playera rojiblanca lograron concretar ese paso, ya sea por decisiones deportivas, factores económicos, rivalidades históricas o simples giros del destino.

En ese contexto, hay casos particularmente llamativos: futbolistas que terminaron convirtiéndose en leyendas del futbol mexicano y que, por distintas circunstancias, se quedaron a un paso de jugar para el Rebaño Sagrado. Este informe repasa tres nombres propios que pudieron haber sido parte de Chivas, pero cuyo camino tomó otro rumbo: Carlos Vela, Héctor Moreno y Andrés Guardado.

Carlos Vela

Carlos Vela con la playera rojiblanca (Redes)

Formado en Fuerzas Básicas de Chivas, Carlos Vela fue una de las grandes joyas del club a inicios de los 2000, pero nunca llegó a debutar con el primer equipo, ya que fue vendido muy joven al Arsenal tras brillar con la Selección Mexicana Sub-17 campeona del mundo en 2005. A lo largo de su carrera en Europa y posteriormente en la MLS, su nombre volvió a vincularse en distintas ocasiones con un posible regreso al Rebaño, aunque nunca se concretó, ya sea por temas económicos, de proyecto deportivo o por falta de interés del propio jugador.

Héctor Moreno

Chivas buscó a Héctor Moreno durante su estadía en Europa (Jam Media)

El defensa central sí estuvo cerca de llegar a Chivas cuando militaba en la Roma, en un momento en el que el club rojiblanco buscaba reforzar su zaga con un jugador de jerarquía y experiencia europea. El propio Moreno reconoció públicamente que hubo acercamientos y pláticas con directivos del Rebaño (y también con otros clubes de la Liga MX), pero finalmente la operación no prosperó, ya sea por diferencias contractuales y deportivas o por la decisión del futbolista de continuar su carrera fuera de Guadalajara.

Andrés Guardado

Andrés Guardado se formó en Atlas y en sus inicios interesó al Guadalajara (Imago7)

En el caso del “Principito”, el interés de Chivas se dio principalmente cuando todavía jugaba en el Atlas, donde era la gran joya del club rojinegro. Sin embargo, la directiva atlista no quiso arriesgarse al costo político y social que implicaba vender a su máximo talento al acérrimo rival, por lo que se optó por transferirlo directamente a Europa (al Deportivo La Coruña). Años después, pese a su enorme trayectoria y liderazgo, nunca se concretó un intento serio para que Guardado vistiera la camiseta rojiblanca.