Después de ganar el Campeón de Campeones de la Liga de Expansión MX, el Tapatío afrontó el Apertura 2025 con la ilusión de hacer un buen papel y volver a estar en los puestos protagónicos. La directiva rojiblanca le ratificó la confianza a Arturo Ortega para que continúe al frente de un eslabón fundamental para el desarrollo de las Fuerzas Básicas.

Sin embargo, los resultados han sido por demás negativos. A falta de una jornada para el cierre de la fase regular, Tapatío ya no tiene chances de clasificar a la Liguilla. Tras la derrota por 2-1 contra Irapuato, las matemáticas ya no le alcanzan al Filial, que para peor, acumula una racha de ocho encuentros sin conocer la victoria.

Tres victorias, tres empates y siete derrotas es el saldo del Tapatío a falta de una jornada, con apenas 12 unidades en 13 jornadas. Claro está que no parece ser el mejor contexto para un equipo que cuenta con interesantes proyectos en su plantilla, muchos de ellos con potencial para el primer equipo.

Tras la caída ante Irapuato, muchos aficionados respondieron a la publicación de la cuenta oficial, manifestando su descontento con la dirección técnica de Arturo Ortega y hasta pidiendo por su salida. Cabe recordar que el estratega ya estuvo como como interino a cargo del primer equipo, donde tampoco logró estar a la altura.

¿Seguirá Arturo Ortega como DT del Tapatío?

Tapatío deberá cerrar su participación en la fase regular el próximo 9 de noviembre ante Dorados, y a partir de allí, habrá que esperar novedades en torno a la continuidad de Arturo Ortega como entrenador del Filial. Meses atrás, Pepe Meléndez también había sido candidateado para ocupar ese cargo, aunque finalmente fue ubicado en la categoría Sub-21.