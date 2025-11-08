Con la derrota de FC Juárez 1-2 ante Querétaro la noche del viernes, Chivas ya aseguró matemáticamente su calificación directa a la Liguilla del Apertura 2025. El Rebaño Sagrado tiene garantizado el sexto lugar de la Tabla General, sin importar el resultado de su partido de este sábado ante Monterrey en el Estadio Akron.

Aun así, el encuentro ante los Rayados sigue siendo de gran importancia. Armando González se juega el Campeonato de Goleo al llegar a esta última jornada con 11 anotaciones, empatado con Paulinho y Joao Pedro. Ambos delanteros enfrentarán también este sábado al América y a Tigres, respectivamente, por lo que el resultado del duelo en Guadalajara podría definir al máximo romperredes del torneo.

En un escenario casi imposible, el Guadalajara aún podría escalar al quinto puesto de la clasificación. Esto solo ocurriría si Monterrey no cumple con la regla de minutos de menores y recibe la sanción de tres puntos menos, además de una victoria del Rebaño. Sin embargo, las probabilidades son mínimas, ya que los regios necesitan apenas 28 minutos más, que fácilmente podría cumplir Fidel Ambriz durante el partido.

Por otra parte, aunque Chivas no intervenga directamente, los resultados de Cruz Azul, Tigres, América y Toluca —que además se enfrentan entre sí— definirán quién será el rival del Rebaño Sagrado en los Cuartos de Final de la Liguilla. Dependiendo de las combinaciones, el equipo de Gabriel Milito podría medirse ante cualquiera de esos cuatro clubes.

Hay muchas posibilidades de que se dé un Clásico Nacional en Liguilla

La Jornada 17 promete ser una de las más emocionantes del torneo, especialmente este sábado. La afición rojiblanca sueña con cerrar la fase regular con un Armando González campeón de goleo y con la posibilidad de un Clásico Nacional en Cuartos de Final. La confianza en el equipo de Milito es total, y nada haría más ilusión que eliminar al América para comenzar la Liguilla con el pie derecho.