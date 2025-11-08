Las Chivas de Guadalajara reciben esta noche a Monterrey por la Jornada 17 de la Liga MX, en el Estadio Akron. El equipo de Gabriel Milito llega con el boleto a la Fiesta Grande en el bolsillo, luego de que la derrota de Juárez ante Querétaro le garantizara su clasificación sin importar el resultado de esta última fecha. Aun así, el Rebaño buscará cerrar fuerte y mantener la buena racha tras su reciente triunfo ante Pachuca.

El duelo se disputará este sábado a las 17:07 horas (tiempo del centro de México) y contará con el arbitraje de Óscar Mejía García. Será además un atractivo enfrentamiento entre dos equipos con plantillas potentes y grandes aspiraciones de cara a la Liguilla.

¿Chivas vs Monterrey va por TV Abierta?

Uno de los interrogantes más comunes de la afición en cada juego pasa por dónde verlo en vivo. La respuesta, en este caso, es que el Chivas vs. Monterrey NO será transmitido por televisión abierta, ya que los encuentros de local del Guadalajara son exclusivos de Amazon Prime. Asimismo, también podrás seguir todas las incidencias en el minuto a minuto de Rebaño Pasión, con videos, goles, polémicas y todo lo que deje el encuentro.

Probable alineación de Chivas vs. Rayados

De cara al choque frente a Monterrey, Gabriel Milito podría mantener una base similar al once que venció a Pachuca la jornada pasada: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Gilberto Sepúlveda, José Castillo, Bryan González; Omar Govea, Fernando González; Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Efraín Álvarez; Armando González.