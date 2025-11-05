Chivas vivió un verano sumamente complicado debido a la reestructuración que se generó después del despido de los españoles de la directiva, por lo que de la mano de Javier Mier como nuevo Director Deportivo, Amaury Vergara y Alejandro Manzo comenzaron a construir un nuevo proyecto deportivo para el Rebaño.

Una de las principales decisiones que debían tomar los dirigentes del Guadalajara era la de asignar a un nuevo Director Técnico, en donde comenzaron a aparecer diversos nombres; sin embargo, el que cobró más fuerza fue el de Domenec Torrent.

Después de un paso brillante por el Atlético de San Luis y tomar la decisión de no renovar con los potosinos, los altos mandos del chiverío comenzaron a entablar negociaciones con el estratega europeo, en donde las cosas iban avanzando de manera muy lenta.

Esa demora ocasionó que el Monterrey se involucrara en las conversaciones, en donde su poderío económico fue crucial para convencer a Torrent de romper el acuerdo de palabra al que ya había llegado con los tapatíos para firmar su contrato, por lo que dejó el banquillo vacante para reiniciar el proceso de elección en la directiva.

Ante tales dificultades, Amaury Vergara y compañía decidieron apostar por Gabriel Milito, con quien demoraron para cerrar el acuerdo por cuestión monetaria, aunque se alcanzó un acuerdo después de unos días, iniciando así la gestión del argentino que está dejando gratas impresiones en el redil y en toda la Liga MX.

Torrent presume 9 triunfos, 4 empates y 3 derrotas en el Apertura 2025 (IMAGO 7)

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Monterrey de la jornada 17?

Tapatíos y regiomontanos cerrarán su participación en la Fase Regular con un choque de Liguilla adelantada, compromiso que se disputará el próximo sábado 8 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.