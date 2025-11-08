José Juan Macías se volvió a lesionar y tuvo que abandonar el partido de Cruz Azul ante Pumas, correspondiente a la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025, luego de un choque con José Paradela, quedando su pierna atrapada con la del mediocampista argentino.

Inmeditamente ingresaron las asistencias médicas y al checarlo el cambio fue inminente. Pedro Vite tuvo que acelerar el calentamiento para no dejar mucho tiempo a los “Felinos” con diez hombres.

Una vez hecho el cambio, JJ Macías permaneció pr minutos en la banca mientras seguía recibiendo atención médica hasta que pidieron ayuda al carrito de las desgracias ya que no podía apoyar su pierna izquierda en el suelo.

José Juan Macías bajó al vestidor de visita del Estadio Cuauhtémoc y esta no es la primera vez que se lesiona en el Torneo Apertura 2025, pues en octubre pasado se resintió de un problema muscular.

Se confirmó lo peor para JJ Macías

Luego del descanso del partido entre Cruz Azul y Pumas, el reportero de TUDN, Adrián Esparza, confirmó lo peor para el exjugador de nuestras Chivas. De acuerdo con la fuente antes mencionada, el atacante mexicano sufrió ruptura de ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, por lo que estará fuera de actividad por varios meses.