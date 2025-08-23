Las Chivas de Guadalajara se han quedado cortos en las expectativas porque de los cinco partidos que han jugado solo han ganado uno y apenas empataron otro. Gabriel Milito tiene le agua hasta el cuello aunque en la directiva el discurso es que mantendrán al argentino pase lo que pase en este Torneo Apertura 2025.

En este sentido, el Rebaño Sagrado ha dejado puntos en el camino por varios errores muy puntuales en todos los sectores de la cancha, pero se han acentuado en la zona defensiva, cometiendo cinco penaltis y ofreciéndole a los rivales muchas facilidades. Es por ello que Jared Borgetti, exjugador rojiblanco, lanzó una contundente recomendación para Milito.

“Chivas no gana porque los errores en la parte defensiva son brutales y no recibe más goles simplemente porque Xolos no los supo aprovechar. Un penal principalmente y varias jugadas donde los defensores dejaban que el balón cruzara el área sin ningún problema. Y hoy (ayer) termina empatando de buena forma Chivas, pero en otro partidos ha sido de la misma manera”.

Borgetti tuvo un paso por Chivas, pero no le fue muy bien. FOTO: IMAGO

“Errores tanto defensivos de todos los jugadores, como individuales. Yo creo que si no logra corregir es aparte Milito, difícilmente podrá acceder a mejores resultados. Hoy mete los goles como ante San Luis que metieron cuatro, pero en otros partidos no han hecho nada”, fue parte de lo que comentó el exatacante en Futbol Picante de ESPN.

Chivas tiene los cuatro partidos más complicados del torneo

Para Guadalajara viene lo más complicado del calendario, ya que en la Fecha 7 recibirán a Cruz Azul en el Estadio Akron. Para la Jornada 8 visitarán a América en el Clásico Tapatío y después le harán los honres a los Tigres de la UANL en el duelo pendiente de la Fecha 1 y al campeón Toluca. El panorama no luce nada sencillo para Milito y el Rebaño.