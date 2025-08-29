Las palabras de Alan Mozo confiando en el proyecto de Gabriel Milito para salir de la mala racha en las Chivas de Guadalajara, generaron todo tipo de comentarios. Ricardo Peláez, exdirigente de los rojiblancos, aplaudió la actitud del zaguero, pero Jared Borgetti le dio un golpe de realidad.

Peláez Linares fue director deportivo del Rebaño Sagrado del 2019 al 2022 y por ello considera que la actitud de Mozo le parece la adecuada porque considera que los jugadores deben asumir un rol mucho más protagónico: “Yo prefiero esto, prefiero jugadores comprometidos así y ya es momento de que los jugadores se comprometen, lo vengo diciendo desde hace rato”.

“Que ellos asuman la responsabilidad porque tienen talento. Prefiero escuchar esto y no criticarlo para burlarme de estas declaraciones. Por lo que ha demostrado Guadalajara y ves estas declaraciones dices ‘¿de qué está hablando?’, pero por algo (lo dice)… viene un partido pendiente (contra Tigres) y yo lo veo como una oportunidad”, fue parte de lo que explicó Ricardo Peláez en Futbol Picante de ESPN.

Sin embargo, Jared Borgetti, también exjugador de Guadalajara, fue más mesurado al indicar que si hubiera dicho algo menos positivo tampoco habría pasado nada: “Que se comprometan, pero que sean realistas. Yo creo que hace bien en aceptar cómo va y cómo siente al equipo. Él más que nadie puede decirnos el sentir del equipo dentro y está bien que declare este tipo de situaciones, pero el ser realistas no tiene nada de malo”.

¿Qué dijo Alan Mozo sobre Chivas?

Este jueves en conferencia de prensa, Alan Mozo salió a expresar gran confianza en que revertirán el mal momento, además, piensa que están cerca de poder ser campeones, lo cual terminó por ser una de las fases que provocaron más comentarios negativos que positivos.

“He peleado toda mi vida para estar aquí, para quedarme aquí lo voy a dar todo. Me encantaría ser campeón, a lo mejor no me crean pero estamos cerca. Estamos en el camino. Este equipo está para eso. Eso Gabriel y todo su cuerpo técnico lo tenemos claro y los resultados lo van a acompañar”, comentó Mozo.