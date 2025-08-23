Chivas atraviesa un momento complicado no sólo en la tabla de posiciones del Apertura 2025, sino también en la enfermería, donde cuenta con varios jugadores lesionados o todavía recuperándose. Ante Tijuana, apenas comenzado el encuentro, el que abandonó el campo con un dolencia fue Richard Ledezma, quien fue reemplazado por Alan Mozo.

El lateral derecho se suma a una lista cada vez más extensa de jugadores con problemas musculares. Días atrás, José Castillo y Alan Pulido fueron dados de baja de la convocatoria por respectivas dolencias; Chicharito Hernández y Omar Govea continúan con su puesta a punto y Miguel Tapias reapareció ante Xolos tras varias semanas afuera.

En la conferencia posterior al empate 3-3 contra Xolos, Gabriel Milito fue consultado por esta situación y sorprendió con su análisis. Para el técnico rojiblanco, las lesiones no están ligadas únicamente a lo físico, sino también a un aspecto emocional que atraviesa a su plantel: “Creo que tiene que ver mucho con lo emocional: con el hecho de querer hacer las cosas bien, de querer ganar y que no se esté dando”.

“Eso afecta al jugador. Lo relaciono con el estrés de tener que ganar y no poder hacerlo, aun mereciéndolo en algunos partidos. Ese estrés puede derivar en lesiones”, dijo Milito al ser consultado por una nueva lesión como la de Richard Ledezma. Las palabras de Milito llamaron la atención, ya que pocas veces se asocian los problemas musculares con factores anímicos, aunque cierto es que ese puede ser un factor que tenga algo que ver.

Así está la enfermería de Chivas en el Apertura 2025