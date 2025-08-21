Gabriel Milito llegó a las Chivas de Guadalajara con la expectativa de implementar su idea de juego, pero el inicio del Apertura 2025 de la Liga MX no ha sido sencillo para el Rebaño. Con apenas una victoria y tres derrotas, además de la eliminación en Leagues Cup, las dudas rodean al entrenador argentino.

Tanto el entrenador como los jugadores han reiterado que se sienten a gusto con el rendimiento que han tenido a pesar de merecer mejor suerte en algunos encuentros. En una antigua entrevista para el canal de Youtube de Clank, Milito evocó cómo fueron sus primeras semanas en Argentinos Juniors, el club en el que más tiempo trabajó como entrenador.

“La fe en el proceso es fundamental. Debutamos en Rosario perdiendo 2-1 contra Central, después perdimos con Vélez y luego con Platense sobre la hora. Tres partidos, tres derrotas. Y sin embargo, el equipo no jugaba mal, pero no se nos daban los resultados”, dijo Milito sobre aquella experiencia que ahora vuelve a repetirse en Guadalajara.

En medio de la desconfianza, la charla con Cristian Malaspina, presidente de Argentinos, fue un punto de inflexión para Milito. “Yo estaba muerto. Me dijo: ‘Tranquilo, Gabi. Yo te contraté por tres años, no por tres partidos. Prepará tranquilo el partido con River en el Monumental, no importa lo que pase, esto es a tres años’”, recordó. Finalmente, el equipo logró imponerse en el Monumental y aquel partido marcó el despegue del ciclo Milito.

Luis Romo confía en el trabajo de Gabriel Milito

Similar a lo que sucedió en su inicio como entrenador de Argentinos, las Chivas de Milito no juegan mal, pero no logran resultados. Recientemente, uno de los líderes de la plantilla como lo es Luis Romo, defendió el trabajo que están haciendo: “Hemos mejorado mucho el volumen de juego, la posesión, pero al final del día no estamos siendo certeros en ofensiva y en defensiva hemos cometido errores, yo en lo personal. Tenemos que insistir, tenemos una idea clara, un rumbo”, opinó.