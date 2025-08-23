Las Chivas de Guadalajara se enfrentaron a los Xolos de Tijuana por la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado rescató un empate por 3-3 luego de estar tres goles en desventaja. Quien comenzó la remontada fue Armando González, centrodelantero que está siendo el goleador rojiblanco en este semestre.

El Rebaño Sagrado necesitaba reencontrarse con la victoria, pero por cómo se dio el encuentro acabó salvando la derrota gracias a los goles de la Hormiga González, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado. Sin embargo, los problemas defensivos están complicando al equipo dirigido por Gabriel Milito.

(Flashcore)

Por su parte, Armando González llegó a tres tantos en este encuentro, pues cabe recordar que antes le había anotado un doblete al Atlético San Luis que sirvió para remontar aquel partido. La Hormiga también anotó uno en Leagues Cup, pero en el Apertura 2025 es el máximo anotador rojiblanco.

La Hormiga, que acaba de recibir su primera convocatoria a la Selección Mexicana, se encuentra a tres anotaciones del líder de goleo, el italiano Joao Pedro, flamante refuerzo de San Luis para este encuentro. Más abajo se encuentra Ángel Sepúlveda, de Cruz Azul, con cinco tantos.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas?

El Rebaño Sagrado volverá a ver acción el próximo sábado 30 de agosto, esta vez enfrentando a Cruz Azul en condición de local. Luego de ese encuentro, se vendrá un receso en la Liga MX y el Guadalajara se enfrentará al América en el Clásico Nacional, el próximo 14 de septiembre.