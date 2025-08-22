Gabriel Milito firmó el segundo peor inicio de un director técnico en el Club Deportivo Guadalajara en lo que Amaury Vergara lleva como presidente de la institución. No es casualidad que tanto el mal inicio del Mariscal como el peor en los últimos años se hayan dado este mismo año.

Gerardo Espinoza obtuvo dos de los primeros doce puntos que disputó en Liga MX. Por su parte, Milito consiguió tres unidades de las primeras doce. Sin embargo, teniendo en cuenta ambos periodos, Chivas registra una pésima racha de partidos de visitante, ya que solo ganó uno de los últimos once en esa condición.

El 2 de marzo de 2025 Chivas ganó su último partido en condición de visitante. (Getty)

El último partido de visitante de Liga MX que ganó el Rebaño Sagrado fue ante Pumas UNAM por la décima jornada del Clausura 2025. De hecho, es el único que ganó fuera de casa en lo que va del año, sin tener en cuenta Leagues Cup. Si se incorpora la Copa de Campeones de la Concacaf allí se suman otros dos partidos sin triunfos.

Lo curioso es que aquel partido contra los felinos tuvo a José Meléndez como director técnico de Chivas. El encuentro justo se dio poco después de la salida de Óscar García Junyent y antes de la llegada de Gerardo Espinoza, por lo que Pepe tuvo que salir al rescate para dirigir al primer equipo.

Gabriel Milito tiene la confianza de la directiva para seguir en Chivas

Más allá de los malos resultados, diversos reportes periodísticos mencionan que la confianza de la directiva se mantiene en Gabriel Milito. Aunque siga sin poder conseguir resultados, los que toman las decisiones seguirían apoyando al argentino, aunque el crédito comenzará a acabarse.