Una de las falencias más importantes en el primer equipo del Club Deportivo Guadalajara es la falta de solidez defensiva. Gabriel Milito innovó colocando en la zaga a mediocampistas como Luis Romo y Daniel Aguirre, pero su rendimiento no fue el mejor hasta el momento.

Es por ello que Miguel Tapias emerge como la esperanza de Chivas y del director técnico rojiblanco. El zurdo es un marcador central natural y vuelve a jugar contra Tijuana luego de superar una lesión. Sin embargo, para el partido contra los Xolos, el Rebaño Sagrado cuenta con la baja de José Castillo, otro defensor titular.

Miguel Tapias vuelve a la titularidad contra Tijuana. (Getty)

Pese a que el ex Mineros de Zacatecas no tuvo el mejor rendimiento desde que llegó proveniente de la Major League Soccer, todavía no tuvo la oportunidad de jugar con Gabriel Milito. El Mariscal es un fiel conocedor del puesto, ya que él también es zurdo y jugaba de defensor central.

Miguel Tapias vuelve a una zaga de Chivas que tuvo problemas

Las pruebas de Gabriel Milito en la primera línea del equipo no resultaron. Varios errores de Daniel Aguirre y Luis Romo, no acostumbrados a la posición de defensor central, le costaron puntos claves a Chivas. Ahora, se espera que Miguel Tapias resuelva parte de esos problemas.

Lo curioso en las decisiones del director técnico del Rebaño Sagrado no solo se dio en las posiciones de Aguirre y Romo. Diego Campillo volvió a Chivas como uno de los refuerzos del mercado de fichajes de invierno luego de destacarse en Juárez. No obstante, allí lo hizo como central, y ahora Milito lo estaba colocando como mediocampista central, posición que ocupó en otros momentos de su carrera.