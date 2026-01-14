Chivas logró quedarse con tres puntos vitales en el Clausura 2026 luego de haber superado por 1-0 a FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Tras lo sucedido en la Frontera, Ricardo Ferretti, campeón con el Guadalajara como entrenador, señaló en ESPN que el Rebaño Sagrado puede pelear por el cuarto lugar de la tabla y que Gabriel Milito apagó un incendio en el equipo.

La llegada del entrenador argentino al conjunto rojiblanco cambió aires porque en conferencia dejó claro que viene al menos por dos años y no como Fernando Gago que dejó el proyecto a mitad de camino. A su vez, de entrada explicó a los jugadores que la directiva lo trajo para dirigir el equipo, que confiaba en ellos, que iban a tener que trabajar y que con él las malas caras no iban. Para el Clausura 2026 son más 10 los jugadores que no entraron en planes.

Ayer Chivas volvió a tener acción y ganó una duro partido contra FC Juárez por la mínima diferencia gracia a un gol de último minuto de Yael Padilla. Esta mañana Ricardo Ferretti habló en ESPN y afirmó que este equipo está para pelear por el cuarto lugar y que Gabriel Milito apagó todos los incendios, rasgos que propios y extraños en el club coinciden sobre el entrenador argentino.

Las Chivas de Gabriel Milito superaron a FC Juárez por 1-0. (Foto: IMAGO7)

“En primer lugar Milito apagó el fuego. Resolvió los problemas. No vayamos a ser ilógicos Chivas venía arrastrando no sé cuántos entrenadores problemas. O sea, indisciplina jugadores que no querían estar y hoy arregló todo este problema. Entonces pienso que empezando por esto y si logra estos tres partidos que no es descabellado ganarán 15 de 15 que otra vez sería ganarle a los equipos a los que les ganó en el cierre de la temporada anterior que son los equipos”, expresó el Tuca sobre el equipo rojiblanco y los partidos que tendrá en el futuro ante Querétaro, Atlético de San Luis y Mazatlán.

Ricardo Ferretti habló de Chivas y los convocados a la Selección Mexicana

Como se sabe, Javier Aguirre convocará a jugadores para preparar el Mundial 2026 cuando comience la Liguilla del Clausura 2026 y todo indica que el Guadalajara perderá a Luis Romo, Roberto Alvarado, Raúl Rangel y Armando González. A pesar de esta situación, Ricardo Ferretti señaló que Chivas tiene a varios canteranos para suplir sus ausencias, especialmente porque Gabriel Milito los hace jugar.