Rodrigo Parra es uno de los refuerzos que se sumó al Tapatío para el actual Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX y curiosamente, llega con un antecedente que no es menor: ya sabe lo que es debutar en la Liga MX. El defensor mexicano dio sus primeros pasos en Primera División con los Xolos de Tijuana, club en el que se formó y con el que tuvo sus primeras oportunidades en el máximo circuito.

El estreno de Parra en Liga MX se produjo en el Apertura 2022, cuando fue utilizado como titular en las primeras dos jornadas del torneo. Disputó los partidos ante Pumas y FC Juárez bajo la dirección técnica de Ricardo Valiño, quien apostó por el joven en el inicio de aquella campaña. Si bien mostró condiciones, esas apariciones iniciales no lograron consolidarse con continuidad a lo largo del semestre.

Rodrigo Parra en su debut con Tijuana, allá por 2022. (Imago7)

En los torneos posteriores, Parra tuvo participaciones esporádicas con Xolos, sin lograr afianzarse dentro del once titular ni sumar una regularidad sostenida. Esa falta de minutos terminó marcando su etapa en Tijuana, que alternó convocatorias y apariciones puntuales antes de buscar un nuevo destino para continuar su desarrollo profesional.

Durante el último semestre, el defensor militó en Dorados de Sinaloa, también en la Liga de Expansión MX, donde consiguió mayor rodaje. Con el Gran Pez disputó ocho partidos oficiales, una experiencia que le permitió acumular minutos, ritmo de competencia y mayor madurez futbolística antes de su llegada al filial rojiblanco. Además, Parra cuenta con antecedentes en Selecciones Juveniles de México, lo que refuerza su perfil como jugador en proyección.

Rodrigo Parra tuvo su debut ante La Paz

Ya con la camiseta del Tapatío, Parra tuvo su primer contacto oficial en el debut ante Atlético La Paz, cuando ingresó en los minutos finales del encuentro que terminó igualado 2-2, en reemplazo de Brandon Téllez. Su arribo se inscribe dentro de la lógica del proyecto formativo de Chivas, que busca potenciar jóvenes con experiencia previa y margen de crecimiento, con la mira puesta en que puedan convertirse en opciones reales para el primer equipo en el futuro cercano.